METEOROLOGIA Frente fria chega ao Estado e derruba temperatura nesta quinta-feira De acordo com previsão do tempo, o calor retorna no fim de semana

Frente fria formada na região Sul do Brasil e o no Uruguai chega amanhã ao Estado causando queda nas temperaturas. Os termômetros devem marcar entre 15°C e 26°C nesta quinta-feira e entre 11°C e 28 ºC na sexta-feira (4).

De acordo com a especialista em meteorologia do Cemtec/Agraer, Franciane Rodrigues, além da queda na temperatura, a frente fria vai provocar chuva em algumas cidades do Estado como Caracol, Bela Vista, Antônio João, Amambai, Ponta Porã e Sete Quedas.

“Essa frente fria pode trazer bastante nebulosidade e queda nas temperaturas em todo Mato Grosso do Sul. Já a chuva, de pequena intensidade, chegará apenas as regiões sudoeste e sul do Estado”,detalha.

Franciane explicou ainda que esta nebulosidade vai elevar a umidade relativa do ar que, mas a estiagem retorna no fim de semana e permanece até o início do mês de setembro.

“Quando há muitas nuvens significa que os níveis de umidade se elevaram. Nesse período, com a passagem da frente fria as linhas de instabilidade devem melhorar a qualidade do ar, mas em agosto, o sistema de alta pressão que incide no Brasil faz com que a umidade relativa do ar seja baixa, principalmente na região central do país”, finaliza.