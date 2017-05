SOLICITOU HOJE Fórum dos servidores pede que MPE apure desvio de recursos da previdência Governador informou que utilizou R$ 34 milhões para pagar fornecedores

Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul protocolou hoje, na Procuradoria Geral de Justiça, solicitação de apuração sobre desvio de R$ 34 milhões de recursos da previdência, que foram usados para pagar fornecedores e salários dos servidores.

Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária (Sinsap), André Luiz Santiago, ata do Conselho de Previdência do Estado foi conclusa, alegando o desvio do valor.

“Isso basicamente comprova-se ou induz-se a improbidade administrativa. O recurso da previdência dos servidores públicos não pode ser desviado para outra finalidade, muito menos para pagamento de fornecedores”, disse.

Ainda conforme Santiago, Ministério Público Estadual informou que irá repassar a solicitação para todas as promotorias de patrimônio e, o mais breve possível, informará o sindicato sobre os encaminhamentos do processo.

Ainda segundo o presidente do Sinsap, reunião será feita para definir os próximos atos do Fórum.

“Como foi algo que o próprio governo alegou, ele confirmou estar fazendo, nós estamos verificando o peso jurídico disso para poder entrar com ações de investidura mais pesada, até mesmo tendo a possibilidade de solicitação de impeachment desse governo”, disse.

Em agenda pública na última terça-feira (16), governador Reinaldo Azambuja (PSDB) informou que só vai pagar o que deve ao fundo previdenciário quando houver fluxo de caixa melhor.

Chefe do Executivo estadual admitiu que, em vez de repassar o valor das contribuições para o fundo devido, com a arrecadação está sedo feito o pagamento de pessoal e fornecedores, afirmando que há R$ 300 milhões aplicados.

O Governo do Estado não repassa os valores decorrentes da contribuição funcional ao fundo desde outubro de 2016.