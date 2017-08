instabilidade Fortes chuvas e ventos devem

ocorrer até dia 20 deste mês Região centro-sul do Estado deve ser a mais atingida

A estiagem em Mato Grosso do Sul chegou ao fim, mas a previsão é que até dia 20 deste mês novos temporais devem ser registrados em algumas cidades da região centro-sul.

Desde a segunda-feira, rajadas de ventos fortes, raios, trovoadas e queda de granizo causaram transtorno a moradores. Em Campo Grande, houve queda de árvores, telhados de casas foram danificados e ao menos duas famílias não puderam retornar às residências por necessidade de reformas após estragos.

A Estação Meteorológica da Uniderp informou que as áreas de instabilidade ganharam força em áreas onde ficam os municípios de Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Angélica, Ivinhema, Batayporã, Bataguassu e Três Lagoas.

"Segue o alerta (para essas áreas). Um forte cavado com pressão baixa provocará pancadas de chuva forte com trovoadas, raios e ventos. Há risco de tempestade", informou nota do meteorologista Natálio Abraão Filho, principalmente para esta quarta e quinta.

Análise meteorológica informou que esse tipo de ocorrência no inverno e em agosto não é comum. "A última vez que ocorreu foi em 2009, cujos índices pluviométricos ultrapassaram as médias do Estado", explicou.

A previsão ainda detalhou que até o final de semana novas mudanças podem ocorrer por conta da instabilidade.