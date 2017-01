SEGURANÇA Forças Armadas iniciarão revistas em presídios do Estado em dez dias Termo de cooperação entre Estado e governo federal foi assinado ontem

Militares das Forças Armadas vão realizar inspeções nos presídios do Estado para evitar rebeliões. A ação deve começar em 10 dias. O procedimento tornou-se possível com a assinatura, ontem, do termo de cooperação com o governo federal, que teve a adesão de estados das regiões Norte e Centro-Oeste. De acordo com o Pacto Federativo pela Segurança Pública (PFSP), que faz parte do Plano Nacional de Segurança, os planos tático e operacional serão definidos de forma conjunta, de forma a combater a “criminalidade organizada transnacional”.

Ontem mesmo, um pouco antes da reunião com os governadores, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou que, inicialmente, mil integrantes das Forças Armadas serão mobilizados para as operações nos presídios. Após a reunião, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, deu a informação sobre a adesão dos estados ao Plano Nacional no início da noite, após participar de uma reunião no Palácio do Planalto entre o presidente Michel Temer e representantes dos governos de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima.

“Os governadores analisaram a questão e já os nove governadores assinaram o pacto, aderindo ao Plano Nacional de Segurança e também à possibilidade de as Forças Armadas, como colocou, na terça-feira, o presidente Michel Temer, poderem fazer revistas em seus estados”, afirmou o ministro em coletiva com a imprensa.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.