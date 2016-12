Caarapó Força Nacional vai permanecer

mais 30 dias em cidade de MS Conflitos em Caarapó se intensificaram em junho deste ano

A pedido do Governo do Estado, o Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, decretou nesta segunda-feira que equipe da Força Nacional de Segurança permaneça por mais 30 dias em Caarapó, em razão de conflitos agrários registrados em junho no município.

Conforme publicação do Diário Oficial da União (DOU), o Governo de Mato Grosso do Sul solicitou em outubro, em caráter de urgência, que a Força Nacional continuasse na área.

A Força Nacional continuará na cidade atuando em apoio à Polícia Militar. “Com o objetivo de garantir a incolumidade das pessoas, do patrimônio e a manutenção da ordem pública”.