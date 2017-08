Caarapó Força Nacional permanecerá por mais 60 dias em área de conflito de terra em MS

A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer por mais 60 dias no município de Caarapó, no Sudoeste de Mato Grosso do Sul. A medida tem o objetivo de apoiar as atividades da Polícia Militar nos conflitos agrários envolvendo disputas territoriais.

A portaria do Ministério da Justiça determinando a prorrogação está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (16). A Força Nacional está em Caarapó desde 15 de junho de 2016, atendendo à solicitação do governo do estado.

As ações nas áreas de conflitos agrários também contam com representantes do Ministério Público Federal e da Fundação Nacional do Índio (Funai). A orientação à Força Nacional é “garantir a incolumidade das pessoas, do patrimônio e a manutenção da ordem pública”, diz a portaria.