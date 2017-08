Tráfico de drogas Foragido da Justiça é preso com 228 quilos de maconha no porta-malas de carro Suspeito tentou fugir, mas perdeu controle da direção do carro

12 AGO 2017 Por GLAUCEA VACCARI 16h:34

Droga estava escondida no porta-malas - Divulgação / PRF Homem de 36 anos, foragido da justiça, foi preso por transportar mais de 220 quilos de maconha e 100 gramas de haxixe em um carro de passeio, na manhã de hoje, na BR-163, em Rio Brilhante. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização foi dada ordem de parada ao motorista de um veículo Gol, mas condutor não obedeceu e fugiu pela contramão, realizando manobras perigosas na rodovia. Policiais perseguiram o veículo por cerca de sete quilômetros, quando o motorista perdeu o controle da direção e carro saiu às margens da rodovia. Suspeito saiu do carro e tentou agredir os policiais, mas foi contido. Dentro do Gol haviam vários tabletes de maconha, que totalizaram 228 quilos, além de uma porção de haxixe. Criminoso informou que saiu do Distrito Federal, carregou o veículo com a droga em Dourados e seguia para o municípios de Gama (DF), onde entregaria o entorpecente e receberia o pagamento de R$ 2 mil. Em chegagem aos sistema policial, foi constatado que havia contra o motorista um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com a droga e o veículo, que foram apreendidos.

