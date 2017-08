Núcleo Industrial Fogo em vegetação espalha e

materiais recicláveis ficam destruídos Duas equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para conter o incêndio

Fogo em vegetação atingiu amontoado de materiais recicláveis a céu aberto, nesta manhã, na Avenida Engenheiro Annes Salim Saad, no Núcleo Industrial em Campo Grande.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, no local há apenas barracos onde catadores de reciclagem armazenam os objetos. Devido ao tempo seco, fogo que estava na vegetação se espalhou para os materiais que foram destruídos.

De acordo com o Primeiro Sargento do Corpo de Bombeiros, Josué Pereira, o local foi preservado e foram utilizados 6.500 litros de água para conter as chamas, porém, os pequenos focos não foram totalmente apagados.

“Fizemos nosso trabalho e as chamas foram controladas, porém, não depende só da água e ainda há pequenos focos. Será necessário uma máquina esteira para revirar todo material e, junto com os jatos de água, chegar por baixo e eliminar todos os pequenos focos de incêndio. Não há perigo de se alastrar para outros locais”, afirma.

Barracos que ficam próximo ao local não foram atingidos.