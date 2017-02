OPERAÇÃO CARNAVAL Fiscalização será intensificada nas rodovias para combater embriaguez ao volante Ultrapassagens indevidas e excesso de velocidade também são alvo de operação

Com foco principal no combate a embriaguez ao volante, Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia amanhã a Operação Carnaval 2017 nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. Fiscalização será intensificada até a meia-noite da quarta-feira de cinzas (1º).

Segundo a PRF, o Carnaval é um dos dos períodos mais críticos do calendário nacional de operações, pois conta com grande fluxo de veículos e uso abusivo de álcool.

Por conta disso, fiscalização do consumo de bebidas será intensificada, especialmente em pontos estratégicos onde há registros de maior incidência de acidentes causados pelo consumo de álcool.

Dirigir embriagado é infração gravíssima, punida com suspensão do direito de dirigir por doze meses e multa de R$ 2.934,70. Em caso de reincidência, valor passa para R$ 5.869,40. Mesma multa é aplicada ao condutor que se nega a se submeter aos testes.

Além da autuação, condutor também pode ser preso pelo crime de embriaguez ao volante, caso medição do bafômetro indicar 0,34 ou mais miligramas de álcool por litro de ar.

Apesar do foco na direção sob efeito de álcool, PRF também intensificará fiscalização nas condutas consideradas de maior gravidade e que aumentam risco de acidentes, como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e falta de equipamentos de segurança, sendo capacete, cinto de segurança e cadeirinha para crianças.

Durante a operação, policiais utilizarão radares fotográficos nos mais de 3.670 quilômetros de rodovias federais, além de bafômetros em todos os pontos de fiscalização.

Policiamento será reforçado no período, com policiais que exercem atividade administrativa convocados para integrar as equipes de fiscalização operacional.

DICAS

Para evitar acidentes, polícia orienta que condutor faça o planejamento, se informando sobre as condições de tempo, distância a ser percorrida e possíveis pontos de parada, abastecimento e alimentação.

Documentos pessoais e do veículo devem estar a mão, e motorista deve fazer revisão prévia do veículo e verificar condições de pneus, freios e sistema elétrico.

Durante o dia, faróis baixos devem ser mantidos ligados nas rodovias e viajante deve respeitas as sinalizações de limites de velocidade e faixas nas vias.