CRIME Fiscalização de rotina flagra furto

de energia em conveniência Homem que diz ser novo dono do local não quis apresentar documentos

Fiscalização de rotina da Energisa flagrou furto de energia em prédio onde funciona conveniência, na Rua Dama da Noite, na Vila Bela, em Coxim. A prática que é considerada crime e prevê de um a quatro anos de prisão, além do pagamento de multa, foi descoberta na manhã desta quinta-feira.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, dois funcionários da empresa concessionária de energia estavam em serviço de inspeção de rotina quando verificaram que relógio da conveniência estava com o lacre do aferidor violado e o disco "agarrando".

Homem que apresentou-se como novo dono do ponto comercial não quis entregar documentos de identificação aos funcionários da Energisa, segundo declarações. O caso foi levado à polícia que abriu inquérito para investigação e providências cabíveis.