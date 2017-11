TEMPO Final de semana será de chuva em MS, aponta previsão Na Capital deve chover apenas nesta sexta-feira

O final de semana deve ter chuva em todo o Mato Grosso do Sul, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta sexta-feira, o tempo será de parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e temperaturas variando entre 21°C e 38°C.

Para o sábado, a previsão é de dia nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, por vezes forte, no oeste, centro e sul do estado. Nas demais áreas será parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas no decorrer da tarde.

Já na Capital, a sexta-feira é de dia parcialmente nublado, com possibilidade de chuva à tarde e à noite. No sábado, o tempo será de sol entre nuvens com chuvisco à noite.