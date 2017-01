METEOROLOGIA Fim de semana deve ter chuvas fortes e temperaturas amenas em MS Máximas ficam abaixo de 30°C em quase todo o Estado e há chance de temporais

Chuvas continuam durante todo o fim de semana em Mato Grosso do Sul, podendo ocorrer temporais em algumas regiões, conforme alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o Instituto, amanhã, alta pressão atmosférica no sudeste do Brasil atuará diretamente no centro e leste do Estado, favorecendo a formação de nuvens. Dia ser de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas no norte, centro e oeste.

No domingo (29), canal de umidade corta o estado e promove novas pancadas de chuva, com alerta de temporais em algumas áreas, especialmente durante a tarde.

Em Campo Grande, temperaturas devem registrar ligeira queda e termômetros ficam abaixo de 30°C. Amanhã, mínima prevista é de 18°C, com máxima de 29°C, e no domingo mínima deve ser de 20°C com máxima de 27°C.

Maiores temperaturas devem ser registradas na região do Pantanal. Corumbá e Porto Murtinho terão termômetros oscilando entre 19°C e 35°C. Deve chover nos dois municípios durante o fim de semana.

Paranaíba, no leste, deve ter mínima de 20°C e máxima de 30°C. No domingo, há previsão de chuvas fortes, com descargas elétricas e rajadas de vento na cidade.