POLÍCIA INVESTIGA Filho escuta barulho de tiro e encontra

pai morto em fazenda Homem cuidava da propriedade quando foi atingido e suspeito fugiu

Sebastião Eraldo Rocha Fernandes, 42 anos, foi assassinado a tiros no fim da manhã de hoje em uma fazenda em Aral Moreira.

De acordo com o boletim de ocorrência, filho da vítima disse que após tomar chimarrão com a família, Sebastião pegou um facão e disse que iria tratar dos animais e cortar cana.

Algum tempo depois, filho escutou barulho semelhante a disparo de arma de fogo e foi até o local onde o pai estava para ver o que estava acontecendo.

Ele encontrou o pai caído e e viu uma pessoa no local, com roupa preta e toca, aparentando estar com uma arma de cano longo.

Polícia Civil e equipe da perícia foram até a fazenda. Nenhum suspeito foi identificado até o momento e polícia investiga as motivações do crime.