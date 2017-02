NOVA ANDRADINA Filho de vice-prefeito morre ao bater

moto na traseira de carro na MS-473 Motociclista foi arremessado para fora da pista

Jhony Lima Costa, 27 anos, morreu ontem em acidente de trânsito na MS-473, próximo a Nova Andradina. Ele era filho adotivo do vice-prefeito de Taquarussu, Edson Guagliano.

Policiais militares rodoviários, conforme o Jornal da Nova, informaram que o rapaz bateu sua Suzuki/GSXR 1000 na traseira de um GM/Cobalt, com placas de Paranavaí (PR).

Ambos os veículos tinham por destino Nova Andradina. Impacto da colisão arremessou o motociclista para fora da pista e o condutor do carro, de 42 anos, perdeu a direção e capotou.

Bombeiros estiveram no local, mas Jhony estava morto. O motorista do veículo foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado para o Hospital Regional de Nova Andradina.

Jhony Lima Costa morreu depois de bater a moto na traseira de carro na MS-473 (Foto: Reprodução / Facebook)

