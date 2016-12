ABANDONO Filha maltrata o pai de 72 anos,

cadeirante, e diz estar 'nem aí' Essa foi a 2ª vez que policiais estiveram na casa pelo mesmo motivo

Depois de ser denunciada à polícia por maltratar o pai, de 72 anos, que é cadeirante, jovem, de 20 anos, afirmou ''estar nem aí para a situação''. O episódio aconteceu ontem, em casa que fica na Rua Ribas do Rio Pardo, no Jardim Real, em Bataguassu.

Policiais militares foram ao endereço depois de serem informados por ligação de que idoso gritava por socorro. Foi constatado que o morador - que não tem movimento nas pernas, estava sozinho, sem roupas e caído no chão. Policiais também verificaram que o ambiente fedia, estava sem iluminação e ventilação.

Depois de algum tempo, sem a filha do idoso chegar, policiais saíram para atender outra ocorrência e a vizinha telefonou para a jovem anunciando que militares tinham ido ao local. Depois, essa vizinha avisou aos militares, que a filha do idoso havia retornado e ficado brava, afirmando, ainda, ''que não estava nem aí para a situação''.

De acordo com registro, policiais já estiveram na residência no dia 26 do mês passado pelo mesmo motivo: maus-tratos ao idoso. Na época, a filha comprometeu-se a cuidar melhor da pai. O caso foi levado à Polícia Civil e está sob investigação.