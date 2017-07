Homenagem Festival de Inverno de Bonito

começa com anúncio de obras Melhorias na infraestrutura foram anunciadas pelo governador

A movimentação para o início do Festival de Inverno de Bonito (FIB) começou na tarde desta quinta-feira, quando os termômetros marcavam 29º na cidade. À noite, quando o clima frio tomou lugar, o Cortejo Celebrativo da companhia de dança Cosmic Dance, de São Paulo (SP), aqueceu o público e levou pessoas de ruas do centro até a Praça da Liberdade para a abertura das atrações do evento.

Pouco antes, por volta das 18h, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, falou com a imprensa e autoridades em coletiva. Ele destacou a importância do FIB para a economia do município, e afirmou que a participação dos bonitenses na produção desta 18ª edição do evento é um ganho.

“Hoje você olha o setor hoteleiro, os bares e restaurantes e vê todos lotados. Estamos investindo por causa isso e também porque queremos ter a presença de pessoas de fora no nosso Estado para ver essa diversificação de atrações que estamos oferecendo. E o ganho maior desse terceiro festival do nosso mandato foi ter ouvido a população de Bonito”, disse Azambuja.

O governador e Secretário de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, ressaltaram ainda que o FIB foi eleito o segundo mais importante festival de inverno do Brasil pela imprensa nacional.

Junto às autoridades, o governador aproveitou para firmar parceria com a Fundação Ford para a implantação de uma escola de ensino exclusivo de Artes em Bonito e para formalizar o início de obras de infraestrutura no município. Três delas são a restauração da iluminação do trecho que liga a cidade ao aeroporto; a construção da sede do Corpo de Bombeiros Militar de Bonito; e a conclusão da pavimentação da rodovia estadual MS-178 – trecho que liga Bonito a Bodoquena –, cujas obras foram iniciadas há 16 anos, segundo Reinaldo.

PRIMEIRA NOITE

Bonitenses e turistas encheram a principal praça da cidade na noite desta quinta-feira para ver a apresentação do maestro Eduardo Martinelli, da Orquestra Sinfônica de Campo Grande, seguida da homenagem à dupla Beth e Betinha.

Logo mais, começa o show do sanfoneiro Dino Rocha e o da dupla Jads e Jadson. Confira a programação dos próximos dias do FIB clicando aqui.