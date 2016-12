ESPORTE Festival amador de mountain bike divulga lista de classificação dos participantes Chuva do dia anterior deixou pista molhada e escorregadia

Primeira edição do Desafio Seis Horas de Mountain Bike Festival amador, realizada no domingo, 4, no bike park da Fazenda Piana, em Sidrolândia, consagrou a atleta Cristiane Bonazzio Craveiro como vencedora da categoria solo feminina.

Com circuito de cinco quilômetros, a prova foi disputada entre as categorias solo (individual), duplas e quartetos (em revezamento). Ceane e Nataly venceram a categoria dupla feminina. No quarteto feminino, Dora, Eva, Larissa e Livia levaram o primeiro lugar.

No masculino a dupla Leandro e Giovanne levou a melhor. Lidiany e Bruno venceram a categoria dupla mista. Os demais vencedores e colocados na prova podem ser conferidos no site oficial http://www.atitudeaventuras.com.br/.

A prova contou com obstáculos naturais na pista, além da chuva que atingiu a cidade no dia anterior, tornando o desafio ainda maior, com vários trechos lisos e escorregadios no início das primeiras horas de prova.

"Esse desafio realmente nos surpreendeu. A participação das torcidas movimentou ainda mais a prova que começou mais difícil, em razão da chuva do dia anterior. Apesar disso, o sol apareceu e a diversão foi total para todos presentes", comemorou Gleice Carpi, integrante da 'Atitude Aventuras e Desafios', equipe organizadora do evento.

Embora classificada como amadora, a prova exigiu muito preparo físico dos atletas. "Assim como os outros desafios que promovemos, o desafio de seis horas exigiu muito preparo dos atletas, principalmente por se tratar de uma prova com muitas horas de duração", comentou Gleice.