POLÍTICA Ferrovia e gás serão tema de encontro

entre Azambuja e ministro boliviano Estado sofre recuo na importação de gás do país vizinho

Durante visita a Corumbá, prevista para amanhã, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) se reunirá com autoridades bolivianas para tratar de investimentos em ferrovia e gás natural, que teve recuo de importação e endureceu reforma para equilíbrio das finanças estaduais.

No encontro, às 8h30min, estarão presentes o ministro de Obras Públicas, Serviços e Habitação da Bolívia, Milton Carlos Hinjosa, assim como o embaixador do país vizinho, José Kinn Franco.

Comitiva brasileira inclui o ministro e coordenador-geral de Assuntos Econômicos Latino-Americanos e Caribenhos do Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson, além dos secretários de Infraestrutura, Ednei Miglioli, Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, e o diretor da MS Gás, Rudel Trindade.

Prefeitos de Corumbá e Ladário, Ruiter Cunha (PSDB) e Carlos Aníbal Ruso (PSDB), também devem acompanhar o encontro entre autoridades bolivianas e brasileiras.

CRISE DO GÁS

Queda de 62,9% na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do gás natural no primeiro mês do ano acendeu alerta vermelho nas finanças públicas em Mato Grosso do Sul. Isso porque a Petrobras recuou na importação do produto de origem boliviana.

Em janeiro, volume de gás ficou em 453,4 milhões de metros cúbicos, rendendo apenas R$ 38,6 milhões de ICMS aos cofres públicos estaduais. No mesmo período do ano passado, arrecadação ficou em R$ 104,3 milhões, com a tributação sobre 948,2 milhões de metros cúbicos.