clima hoje Feriado vai ter muito sol

e temperatura de até 38º C Baixa umidade relativa do ar é o que preocupa para o Estado

Neste feriado, os termômetros devem marcar altas temperaturas em todo o Mato Grosso do Sul. Além disso, a baixa umidade do ar deve prevalecer na maioria das regiões do Estado. A máxima deve chegar a 38º C, com umidade do ar de até 20%.

A Capital é uma das cidades onde esse cenário deve ser reproduzido. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou que a temperatura em Campo Grande deve chegar aos 35º C e no período da tarde, umidade relativa do ar deve chegar a 25%, o que já exige cuidados especiais como umidificar cômodos da casa e evitar a prática de exercícios físicos.

"Feriado de sol com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade em todo o Estado. Chove em pontos isolados à tarde a partir quinta-feira. Durante o final de semana, chove com forte intensidade, especialmente no sudoeste e sul", explicou a meteorologista Neide Oliveira, do Inmet.

Na região central de Mato Grosso do Sul, as temperaturas devem variar entre 18º C e 38º C e os ventos devem ser moderados a fracos.

Para o leste, região do Bolsão, o sol vai brilhar durante todo o dia. Temperaturas variam entre 18º C e 37º C.

No Pantanal, os termômetros seguem a tendência da região leste. A diferença é que a umidade relativa do ar deve ter pico de 70% hoje.

No sul e sudoeste, as temperaturas caem levemente, entre 16º C e 35º C.