Acidente Fazendeiro fica ferido ao

atropelar cavalo em rodovia Vítima ficou presa em veículo que corria risco de explodir

Fazendeiro Celestino Laurindo Junior, de 61 anos, ficou ferido ao atropelar um cavalo na MS-478. Acidente de trânsito aconteceu por volta das 6h de hoje, próximo a local conhecido como Trevo do Oculto, na cidade de Jateí.

De acordo com o site Vicentina Online, Celestino conduzia caminhonete S10 pela rodovia, quando atropelou o cavalo. Em razão do acidente, veículo parou em uma das margens da pista e condutor não conseguiu sair do automóvel.

Temendo explosão da caminhonete, testemunhas acionaram a Polícia Militar (PM), que primeiro retirou o cabo da bateria do automóvel para reduzir o risco de incêndio. Em seguida, militares cortaram uma das portas da caminhonete e retiraram a vítima do interior do veículo.

Condutor estava ensanguentado, reclamava de dores e pedia para ser retirado das ferragens. Celestino foi transportado em ambulância da Secretaria de Saúde e levado para o Hospital Santa Catarina, em Jateí.