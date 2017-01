PELA 3ª VEZ Fazendeiro é multado em R$ 20 mil

por construir barragem no Pantanal Objetivo da infração seria conter as águas do rio quando está na cheia

20 JAN 2017 Por MARIANE CHIANEZI 15h:33

"Barragem" foi flagrada pelos agentes da PMA Fazendeiro de 56 anos foi multado, ontem (19), em R$ 20 mil, por construir um “barragem” ilegal em área de proteção ambiental no Pantanal, em Corumbá. Com essa multa, o infrator soma três punições pelo mesmo crime ambiental cometido na mesma região. Equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) realizava fiscalização nas propriedades rurais, quando se deparou com a barragem de 113 metros de extensão por 1,5 metros de altura e 2,0 metros de largura, construída com o objetivo de conter as águas do rio Paraguai na cheia. O dono da fazenda responderá por crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora sem autorização necessária. Se condenado, ele pegará pena de três meses a seis meses de detenção.

