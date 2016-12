Imasul e PMA Fazendeiro é multado em quase R$ 2 milhões por desmatamento ilegal Além de multa, licenças ambientais concedidas à fazenda foram suspensas

Proprietário de fazenda foi multado em R$ 1.958.056,00 por desmatar 1948,05 hectares de vegetação nativa da propriedade, localizada em Aquidauana, sem autorização.

Multa foi aplicada pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), que também suspendeu todas as licenças ambientais concedidas à propriedade, inclusive de uma carvoaria instalada no local.

Vistoria foi feita por fiscais do Instituto e pela Polícia Militar Ambiental (PMA) na Fazenda Querência, depois de denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual (MPE).

Foi constatado que Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto ao Meio Ambienta (EIA/RIMA) estava em análise para autorização de desmatamento de 8.128 hectares da propriedade. No entanto, fazendeiro fez o desmatamento no local antes da emissão da licença.

Relatório sobre o desmatamento ilegal e auto de infração emitido pelo Imasul serão encaminhados à superintendência do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e ao relator do processo de EIA/RIMA para finalização de parecer.

Enquanto isso, todas as autorizações ambientais emitidas para a fazenda permanecerão suspensas.