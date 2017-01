PMA Fazendeiro é multado em mais de R$20 mil por crime ambiental Além da multa o fazendeiro terá que apresentar um projeto de recuperação da área degradada

A Polícia Militar Ambiental (PMA) autuou um fazendeiro, ontem (20), após flagrar degradação ambiental em propriedade rural, localizada na rodovia MS-377, km 95, região de Três Lagoas.

Segundo os policiais foi construída uma represa ilegalmente em um curso d’água natural onde o gado era mantido adentrando as matas ciliares da represa e do córrego que corta a propriedade. Além disso não havia cercas protegendo as matas ciliares e, devido ao gado ter acesso ao curso d’água, a área estava degradada com pisoteio dos animais.

A falta de conservação do solo na propriedade e o pisoteio dos animais fizeram com que surgissem diversas erosões, carregando sedimentos e causando assoreamento do córrego.

O fazendeiro que é de paulista foi multado em mais de R$20 mil, responderá por crime ambiental e terá que apresentar um plano de de recuperação da área degradada.