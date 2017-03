CRIME AMBIENTAL Fazendeiro é flagrado com arma de caça e pode pegar até três anos de prisão Ele não tinha documentação da arma

Fazendeiro foi preso, no final da manhã de hoje, em Bataguassu, depois de ser flagrado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) com espingarda de caça calibre . 28 com cinco cartuchos. Ele não tinha documentação da arma.

O pecuarista, de 52 anos, foi preso e responderá por posse ilegal de arma de fogo. A pena para o crime é de um a três anos de prisão.