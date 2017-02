IBAMA Fazenda tinha extração ilegal de madeira

e dois são multados em R$ 7,8 mil Material apreendido será doado

Duas pessoas que não tiveram identidade divulgada foram presas e multadas em R$ 7,8 mil pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), por armazenar ilegalmente 25 metros cúbicos de aroeira sem licença ambiental. O flagrante ocorreu durante fiscalização na Fazenda São Sebastião, localizada na reserva indígena Kadiwéu, região de Aquidauana.

Os presos afirmaram aos fiscais que venderam parte da madeira. As 1.480 lascas de madeira apreendidas no local serão doadas.

As investigações, em conjunto com a Polícia Federal e Fundação Nacional do Índio (Funai) começaram no dia 29 de outubro do ano passado.