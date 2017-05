PROTESTO Grupo de 300 sem-terra invade fazenda de gado em Terenos Segundo lideranças, acampamento foi montado ontem (26)

Aproximadamente 300 famílias ligadas ao Movimento da Agricultura Familiar (MAF) e Frente Nacional de Luta (FNL) invadiram ontem fazenda Sonho Real, localizada a 24 km de distância do município de Terenos. A propriedade serve de confinamento de aproximadamente 5 mil bois.

Conforme informações de lideranças no local, foi montado acampamento por volta das 19h de ontem e manifestantes continuaram chegando durante o dia. O grupo reivindica que a área seja vistoriada, uma vez que acusam o terreno de ter sido adquirido com dinheiro de propina. Além disso também pedem agilidade na Reforma Agrária e criação de novos assentamentos no estado, demanda sempre presente em ocupações deste tipo de movimento.

Os manifestantes pedem a presença do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e do Ministério Público Federal (MPF) para negociar desocupação da área. “Até o presente momento não recebemos nenhum representante da fazenda, porém já sabem a ocupação, estamos entre homens, mulheres e crianças que são de famílias acampadas entre oito e 16 anos na beira da estrada”, informou Ângelo Barreto, uma das lideranças do movimento no local.

A reportagem tentou contato com as entidades, mas não conseguiu retorno. Os manifestantes acusam a propriedade de pertencer à JBS. Em resposta a empresa informou que o local pertencia ao grupo até 2014, mas foi arrendado. Agora a JBS só compra o gado, de acordo com porta-voz da empresa.