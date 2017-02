FÁTIMA DO SUL Fátima Folia deve receber 40 mil foliões

e promete muita animação A festa começa a partir das 21h30min neste sábado, domingo e segunda-feira

O Carnaval no município de Fátima do Sul promete ser um dos melhores da região com o ''Fátima Folia 2017". A prefeitura estima receber ao menos 40 mil pessoas, que comparecerão na Avenida da Folia para comemorar o Reinado de Momo neste sábado (25), domingo 26 e segunda-feira 27. Durante esses três dias, sempre a partir das 21h30min, a avenida será palco de animação e muita alegria.

Os foliões puderam ter um ''aperitivo'' do Reinado de Momo, pois de quarta-feira até ontem, correu o ''Esquenta Folia''.

Para animar os festejos do ''Fátima Folia'' estarão se apresentando o cantor e compositor Jean Guilherme, Camila Rossan e Banda Mahal, Ana Carla, o DJ Wagner Anderson e Tony Massa.

Durante o dia os foliões terão o Aqua Park (entrada R$ 20) para usufruir enquanto que, no local à noite, podem desfrutar dos shows que são gratuitos.