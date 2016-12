CASSILÂNDIA Família se envolve em acidente

a caminho de velório de parente Barras laterais impediram que carro fosse parar embaixo da carreta

Família se envolveu em acidente entre carro e carreta na MS-306, próximo a Cassilândia. Eles iam participar de velório de uma tia e, apesar do susto, não ficaram feridos.

Jeronimo Ferreira de Matos e o casal José Ferreira da Costa e Luzia Batista de Queiroz, conforme o site O Correio News, estavam em um Volkswagen Fox com destino a Alcinópolis, onde participariam do velório de uma tia. No sentido inverso, estava Luiz Carlos Ferreira transportando em um carreta Volvo carga de hambúrgueres para a paulista Jundiaí.

Houve contradição quanto ao que levou ao acidente. Jeronimo disse que a carreta invadiu a pista com luz alta, já Luiz ressaltou que ondulações no asfalto fizeram o Fox perder o controle e colidir lateralmente na carreta com barras que impediram que o veículo entrasse embaixo da carga.

Bombeiros de Chapadão do Sul estiveram no local. Apesar dos danos no Fox, ninguém ficou ferido.