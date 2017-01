18 E 42 ANOS Família é recebida a tiros ao invadir

terreno; duas pessos foram baleadas Local estava há anos sem morador, conforme informação de testemunha

Família foi recebida a tiros quando chegava com mudança, em terreno que pretendia invadir, no assentamento esperança, em Anaurilândia. O fato aconteceu por volta das 22h10min de ontem.

Policiais militares foram ao local e encontraram homem de 42 anos, sendo socorrido com ferimentos de tiros no abdômen e órgão genital. O estado de saúde dele seria grave. Rapaz, de 18 anos, foi atingido também na barriga. Ambos foram levados para hospital. As duas vítimas estavam com pelo menos outras três pessoas no momento dos disparos e no Boletim de Ocorrência não consta se mais alguém foi baleado.

Testemunha declarou que a família recém havia desembarcado a mudança quando os tiros começaram de lugar incerto. O autor ainda é desconhecido.

Ainda conforme declarações, o terreno que a família pretendia instalar moradia estava sem morador há cerca de oito anos. Policiais fizeram buscas, mas nenhum suspeito foi encontrado. O caso é investigado.