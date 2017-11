Flagrante Família é presa em boca de fumo preparando cocaína para venda Mãe, filha, filho e nora vendiam drogas para outro traficante

Operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar de Rio Brilhante resultou na prisão de quatro traficantes na noite de ontem, na região do Bairro Pró-Moradia XII. Terezinha Francisca da Silva, de 47 anos, e os filhos Karina da Silva Paivas, e Luiz Fernando da Silva Martins, 29, bem como a nora Adriana Toledo Dias, 27, esposa de Luiz, foram flagrados no momento em que preparavam porções de cocaína.

De acordo com o boletim de ocorrência, denúncia apontava que na residência do grupo, localizada na Rua Vanderlei da Cunha Rosa, funcionava boca de fumo. Os policiais passaram a monitorar o local e, por volta das 19 horas, viram Luiz de forma suspeita rondando o imóvel, como se estive verificando se nenhum estranho, ou até mesmo a polícia, se aproximava. Os policiais então realizaram abordagem.

Dentro de um dos quartos da residência estavam Karina e Adriana, preparando porções de pasta base de cocaína. Ao todo eram 14 papelotes e mais 11 gramas. Luiz tentou negar os fatos, mas as mulheres, juntamente com Terezinha, confessaram que estavam vendendo cada porção por R$ 10, para um homem identificado como João. No local foi apreendido ainda R$ 120 e dois aparelhos de telefone celular.