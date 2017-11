estradas estaduais Falta de recursos trava

A falta de repasses federais e pouca capacidade de endividamento do governo do Estado, limitou os projetos de pavimentação de estradas estaduais.

De acordo com o secretário de estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, até o final da gestão serão pavimentados 250 quilômetros de rodovias somando investimentos totais de cerca de R$ 400 milhões.

Conforme o secretário, a limitação investimentos com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul), que é estadual e de emendas parlamentares dificultou a expansão de pavimentos em rodovia.

“Nós não tivemos recursos externos para rodovias. Além disto, com a falta de capacidade de endividamento do estado, nós não conseguimos alocar recursos de financiamento”.

A falta de recursos travam o avanço dos 4.606 quilômetros que já estão pavimentados. Deste valor, 200 quilômetros foram feitos durante a gestão do governador Reinaldo Azambuja (PSDB). A meta é atingir os 250 quilômetros até dezembro de 2018.

Entre as obras de pavimentação entregues neste ano, está o asfaltamento da rodovia MS-460, que corta a região conhecida por Água Fria, distrito de Maracaju.

Foram pavimentados 49 quilômetros ao custo de R$ 57 milhões importante corredor da produção agropecuária, reponsável por atende grandes propriedades rurais e usinas de álcool, além da interligação permanente com entroncamentos rodoviários estratégicos, como a rodovia BR-060, que demanda a Nioaque, Guia Lopes, Jardim e Bela Vista; a BR-267, que chega a Porto Murtinho; e a MS-166, um dos acessos alternativos a Antônio João e Ponta Porã.

