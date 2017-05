PM ACIONADA Falta de água em celas causa início

de rebelião em presídio de MS Após minutos de negociação, internos retornaram para a cela

Princípio de motim no Estabelecimento Penal de Bataguassu mobilizou a Polícia Militar na tarde de hoje. Equipe teve de se deslocar rapidamente até o local. Os presos alegaram que estavam sem água e por isso rebelaram-se.

Por volta do meio-dia, alguns presos que estavam no banho de sol teriam se negado a retornarem para as suas celas. As informações são do site Da Hora Bataguassu.

Policiais militares foram até o presídio e em contato com um dos detentos, que seria o líder do grupo, foram informados que o início da rebelião seria por conta da falta de água na unidade.

Os policiais informaram aos internos que o problema já estaria sendo solucionado e que, caso não retornassem para as celas, seria necessário o uso da força. Houve acordo e os presos decidiram pelo fim do motim depois de meia hora. Não foi divulgado quando a falta de água foi solucionada.