Tábia de mortalidade 2015 Expectativa de vida do sul-mato-grossense sobe para 75,3 anos Aumento foi de três meses em comparação com ano anterior

Expectativa de vida ao nascer é de 75,3 anos em Mato Grosso do Sul, um aumento de três meses em relação ao ano anterior. Dados são da Tábua completa de mortalidade para o Brasil de 2015, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação por sexo, mulheres tem expectativa de viver 7,1 anos a mais que os homens no Estado, com esperança de vida até os 79 anos contra 71,9 anos para os homens.

Estado aparece na 10ª colocação entre os estados com maior expectativa de vida do país. No Brasil, média é de 75,5 anos.

Com relação a expectativa de vida dos idosos, projeção aponta que quando alcançam os 65 anos, expectativa é que população viva mais 18,2 anos, chegando aos 83,2 anos.

Nesta estimativa, há variação de 3,2 anos a mais na expectativa de vida das mulheres, que esperam chegar aos 84,6 anos, enquanto os homens tem expectativa de alcançar os 81,6.

IBGE também divulgou a taxa de mortalidade infantil, que é de 14,48 óbitos para cada 1 mil crianças nascidas vivas no Estado.