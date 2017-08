OPERAÇÃO IMPACTO Exército vai fiscalizar 27 entidades

e clubes de tiro em Mato Grosso do Sul Objetivo das ações é dar orientações técnicas aos usuários das unidades

Operação comandada pelo Exército vai fiscalizar 27 entidades de tiro em Mato Grosso do Sul. As ações tiveram início no dia 17 de julho e ocorrem simultaneamente em todo País.

Conforme as informações divulgadas pela assessoria de imprensa do Exército, na última semana de julho os militares foram até o Clube de Tiro de Campo Grande, onde deram orientações técnicas aos filiados.

Dentre os assuntos abordados estão o aumento dos pedidos de concessão de Certificados de Registro (CR) para colecionadores, atiradores e caçadores e mudanças na legislação relacionadas à prática de tiro.

Além da vistoria das unidades, a operação tem como objetivo a troca de experiências com os usuários do clube.

IMPACTO

A Operação Impacto é realizada por militares ligados ao Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC) e coordenada pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) de Brasília-DF.

O SisFPC da 9ª Região Militar (SFPC/9), da qual Mato Grosso do Sul faz parte, conta com 18 Organizações Militares.