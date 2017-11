Seleção IFMS Exame para cursos técnicos do IFMS reúne 3,4 mil candidatos Instituição oferecerá 1.390 vagas em 10 municípios de Mato Grosso do Sul

Os candidatos do exame de seleção 2018 realizado pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), na manhã deste domingo (19), somaram 3.494 pessoas a disputarem 1.390 vagas oferecidas em nove cursos técnicos integrados ao ensino médio.

As provas foram realizadas em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. A comissão organizadora do processo seletivo divulgou que o percentual de abstenção registrada foi de 10,7% contra 89,3% de presença.

"Além desse alto índice de candidatos presentes, este ano nós tivemos um número recorde de inscrições. Foram mais de 5 mil. Muitos candidatos perderam o prazo de pagamento da taxa de inscrição, o que demonstra que o número de inscrições homologadas poderia ter sido maior. À medida que a comunidade toma conhecimento sobre os cursos oferecidos pelo IFMS, aumenta a concorrência pelas vagas", afirmou Gláucia Vasconcelos, presidente da comissão organizadora do Exame.

Com início às 8h15 e duração máxima de quatro horas, a prova tem 50 questões, sendo 20 de língua portuguesa, 20 de matemática e 10 de conhecimentos gerais. A maior concorrência é para o curso técnico em Informática oferecido em Campo Grande, com 21 candidatos por vaga. Em seguida, aparece o técnico em Mecânica, também na Capital, com 10 candidatos por vaga.

DATAS IMPORTANTES

A previsão é que o gabarito preliminar da prova seja divulgado nesta segunda-feira, 20, na Central de Seleção do IFMS, no endereço. Enquanto isso, a publicação do resultado preliminar do Exame de Seleção 2018 está prevista para 6 de dezembro.

O resultado final e convocação da primeira chamada deverão ser divulgados no dia 12 de dezembro e os aprovados e convocados em primeira chamada deverão fazer a matrícula entre os dias 10 e 15 de janeiro.