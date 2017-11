Campo Grande Ex-prefeito deixa o CTI, mas

permanece internado para tratamento Quadro clínico de Juvêncio César da Fonseca é estável

O ex-prefeito de Campo Grande, Juvêncio César da Fonseca, 82, deixou nessa manhã o Centro de Tratamento Intensivo (CTI), onde estava internado desde o ínicio da tarde de ontem (7), no Prontomed.

Segundo informações repassadas pela assessoria de comunicação da Santa Casa, o ex-prefeito recebeu alta do CTI, mas aguarda vaga para ser transferido para o quarto, onde permanecerá em tratamento. O quadro de Juvêncio permanece estável, porém, não há previsão de quando deixará o hospital.

TRAJETÓRIA POLÍTICA

Juvêncio é advogado e político famoso em todo o Mato Grosso do Sul. Foi vereador de 1983 até 1985, quando se candidatou à prefeitura de Campo Grande. Eleito, comandou a cidade por dois mandatos.



Assumiu o cargo de senador da República por Mato Grosso do Sul em 1998, tendo exercido o mandato até 31 de janeiro de 2007.



Já integrou o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), o Partido Democrático Trabalhista (PDT), o Partido da Frente Liberal (PFL - atual Democratas) e o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).