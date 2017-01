PMDB Ex-prefeito de Rochedo morre

vítima de câncer na Capital João Cordeiro faleceu aos 65 anos

Ex-prefeito de Rochedo, João Cordeiro (PMDB), de 65 anos, morreu na tarde de ontem (16) em Campo Grande em decorrência de um câncer avançado.

De acordo o site Portal de Ponta, ele teve que ser internado no Hospital Regional da Capital e depois de piorar o estado de saúde, entrou em coma e não resistiu.

O diretório estadual do PMDB emitiu nota de lamento com a perda do ex-prefeito. Segundo a nota, João era companheiro fiel e foi um excelente prefeito para Rochedo. João Cordeiro será enterrado no Cemitério Parque de Campo Grande.