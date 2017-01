DUPLO HOMICÍDIO Ex-policial e amigo são assassinados

a tiros e encontrados em rodovia Polícia suspeita que vítimas foram executadas no local onde estavam

Dois homens foram encontrados mortos com marcas de tiros, principalmente, na cabeça, ontem, na linha internacional entre Paranhos e o Paraguai. As vítimas foram identificadas como Uvanildo Acosta Cáceres, 18 anos e Juan Carlos Villalba, 27. Este último havia sido policial no país vizinho.

Policiais de Paranhos foram ao local após denúncia de que à margem de rodovia havia dois homens mortos. Conforme Boletim de Ocorrência, foram encontrados estojos de pistola calibre 9 milímetros, arma que possivelmente foi usada na dupla execução.

No bolso do ex-policial foi encontrado carregador de pistola do mesmo calibre, com 14 munições intactas. Segundo o site Ponta Porã informa, Juan deu baixa da polícia no ano de 2013. Ele tinha passagens por tentativa de homicídio e lesão corporal. Autoria e motivação são investigadas.