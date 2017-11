Homicídio Ex-funcionário de conselho tutelar

é morto a tiros dentro de residência Suspeito do crime não foi localizado pela polícia

Ex-funcionário de conselho tutelar, Antônio Eulálio Melo de Aquino, 51 anos, foi morto a tiros por volta das 18h de ontem (15), na varanda da casa onde morava, no Bairro Benedito Rondon, em Rio Brilhante.

Segundo informações do Rio Brilhante em Tempo Real, a perícia foi acionada para procedimentos de praxe. Conforme a perícia, Antônio foi atingido por dois tiros, um no ombro e outro na cabeça. No local do crime foram encontrados apenas um projétil de calibre .38.

Equipes da Polícia Militar e Civil estiveram na residência e realizaram diligências para tentar encontrar o suspeito. Caso é investigado pela polícia.