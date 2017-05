Forças Armadas Ex-combatente do Exército que participou de guerra na Itália morre aos 96 anos Marcos foi um dos soldados que compôs o 18° Batalhão de Caçadores

Marcos Evangelista de Santana, de 96 anos, morreu na madrugada de hoje, vítima de uma doença nos rins, . Ele estava internado, na Santa Casa, em Campo Grande.

Natural de Rochedo, Marcos, foi um dos soldados que compôs a equipe do 18° Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro na guerra da Itália, em 1945, incorporando a equipe do 6° Regimento de Infantaria do Brasil e foi soldado do Exército durante dez anos.



Corpo de Marcos será enterrado hoje à tarde, com homenagem do Exército Brasileiro, no Cemitério Parque das Primaveras, Jardim Ipiranga, na Capital.