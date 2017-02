EM SC Ex-comandante da PM se envolve

Nilvo Perlin, ex-comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar de Nova Andradina, se envolveu em acidente com morte e ferido na SC-355, entre os municípios catarinenses de Treze Tílias e Água Doce.

Acompanhado de familiares, o ex-comandante conduzia Volkswagen Amarok quando colidiu ontem em um Gol. O motorista do outro veículo, Laudemir da Silva, 39 anos, morreu no local.

Somente a nora do oficial, conforme o Jornal da Nova, teve fratura no braço. Os demais ocupantes do veículo, incluíam o filho e sobrinho de Perlin, não se feriram.

Ocorrência foi atendida por equipe do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Caso será investigado pela polícia catarinense.