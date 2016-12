PISA Estudantes de MS tem desempenho acima da média nacional em avaliação Resultado é ruim quando comparado a média de outros 69 países

Mato Grosso do Sul ficou entre os 11 primeiros estados com melhor resultado na proficiência média dos jovens estudantes em ciências, leitura e matemática na avaliação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Resultados foram divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Pisa é considerado a mais importante a avaliação internacional de educação básica. Estudo é coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e avaliou alunos entre 15 e 16 anos de 70 países, incluindo o Brasil, nas áreas de ciências, matemática e leitura.

Brasil, que teve uma das piores médias e ficou entre as últimas posições no ranking mundial. No estado, teste foi aplicado em 30 escolas, entre públicas e privadas, e participaram 829 estudantes.

Entre as áreas avaliadas, Mato Grosso do Sul teve melhor resultado em leitura, ocupando o oitavo lugar no ranking nacional, com 411 pontos, acima da média brasileira, que foi de 407 pontos.

Em ciências, média estadual também ficou acima da nacional e estado ocupa o nono lugar no ranking, com 403 pontos. Média nacional foi de 401.

Matemática foi a disciplina onde estudantes sul-mato-grossenses tiveram o pior resultado, com 377 pontos, o mesmo total da média nacional. Resultado colocou o estado no 11º lugar entre as unidades da federação.

Na comparação com os demais países, Brasil ocupa a 63ª posição em Ciências; a 59ª posição em Leitura e a 65ª posição em Matemática.

Apesar Mato Grosso do Sul estar bem classificado nacionalmente, desempenho ainda está distante do alcançado por outros países. Média dos países da OCDE é de 493 em ciências e leitura e 490 em matemática.