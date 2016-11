CORUMBÁ Estudante de Medicina é preso com

cocaína que seria vendida em baladas Dos três estudantes, um era acadêmico de Medicina

Três universitários foram presos por agentes da Receita Federal de Corumbá, na manhã de hoje, transportando cerca de 1 quilo de cocaína.

Segundo o site Diário Corumbaense, o trio atravessava a pé pela fronteira e ao ser abordado pela fiscalização no Posto Esdras, na zona de vigilância na fronteira do Brasil com a Bolívia, a droga foi encontrada na mala de um dos universitários.

Eles informaram à policia que eram estudantes, um deles de Medicina e que a droga seria vendida nas baladas de Corumbá. Os estudantes foram encaminhados para a Delegacia de Policia Federal.