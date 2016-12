CASO DE POLÍCIA Estudantes brasileiros de medicina

insultam paraguaios e gera revolta Caso foi parar na polícia do país vizinho

Um grupo de 200 estudantes brasileiros de medicina da Universidade Uninorte, em Pedro Juan Caballero, são suspeitos de discriminar e maltratar 15 paraguaios que estavam no campus para realizar a matrícula no mesmo curso ontem (1º). Caso foi parar na Polícia Nacional do Paraguai.

Conforme o Porã News, os brasileiros chamaram os moradores locais de “mortos de fome” e que não queria a presença de “índios comedores de chipa” cursando medicina na mesma universidade.

Situação pode se complicar para os brasileiros, pois deverão apresentar diversos documentos como antecedentes policiais no Brasil e a licença necessária para realizar os estudos no país vizinho. O Consulado Brasileiro em Pedro Juan deverá entrar com um pedido de desculpas formais às vítimas dos insultos.

NÃO FOI A PRIMEIRA VEZ

Os estudantes brasileiros tem chamado atenção das autoridades paraguaias, onde muitos já foram presos em flagrante por tráfico de drogas e, em outros casos, eram estudantes procurados por homicídio no Brasil.

Indignação dos paraguaios com atitudes de alguns brasileiros também é em relação às algazarras feitas em via pública, como bebedeiras. Depois de ingerirem bebidas alcoólicas, os estudantes jogam lixo na rua.

Moradores do país vizinho os descrevem como “falta de respeito a quem os acolhe e os formará como futuros médicos”.