Estelionato Estudante cai no mesmo golpe

duas vezes e perde R$ 1,5 mil Jovem depositou duas vezes a quantia para os estelionatários

Estudante de 22 anos foi vítima do golpe do empréstimo fácil na última semana, em Campo Grande. Rapaz perdeu R$ 1,5 mil em dinheiro realizando depósitos para a suposta empresa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem pretendia realizar empréstimo junto a empresa Ferrari Cred, de São Paulo, e deu início aos procedimentos exigidos pela empresa. De acordo com a vítima, um homem entrou em contato se identificando como funcionário e solicitou um depósito no valor de R$ 1 mil para desbloquear o dinheiro.

O estudante realizou a operação, porém o crédito não foi liberado. Novamente o suposto funcionário entrou em contato e pediu mais dinheiro, porém a vítima se recusou a depositar. O funcionário entrou em contradição sobre as informações, momento em que a vítima percebeu ser uma fraude e, além disso, a conta onde foi feito o depósito era em nome de pessoa física e não jurídica.

No dia seguinte, depois de comunicar o caso à polícia, o jovem recebeu outra ligação de um homem se identificando como gerente da empresa de crédito, confirmando o valor solicitado pelo cliente e informando que para desbloquear o dinheiro seria necessário depositar R$ 500. O estudante novamente realizou o depósito, porém, o suposto gerente entrou em contato e informou que havia ocorrido um problema, o depósito não foi validado e que o estudante deveria depositar mais R$ 500.

Desconfiado do golpe, o jovem informou ao suposto gerente que não tinha mais dinheiro e que se eles desbloqueassem o credito, o valor poderia ser descontado. Nesse momento, o golpista informou que não poderia fazer o desbloqueio e desligou o telefone.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro e será investigado.