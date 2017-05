deficit polícia civil Estado tem 23 cidades sem delegado e edital de concurso deve sair em junho Secretário de Segurança Pública confirmou que contratações estão tramitando

Mato Grosso do Sul tem 23 cidades onde a delegacia não tem delegado responsável. Esse deficit pode causar atraso em investigações e demora na elaboração de boletins de ocorrência e na tramitação de outros processos burocráticos. Até ano passado, esse número era de 19.

A situação foi confirmada hoje pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa. Ele participou de entrega de mais de 100 viaturas realizada hoje na Praça do Rádio, em Campo Grande.

Barbosa reafirmou que a necessidade de realização de concurso público para a Polícia Civil é urgente e o edital do certame está tramitando no governo. "No Estado, são 23 cidades sem delegado. Então para nós o concurso é urgente. O edital deve ser publicado em junho, mas depende da SAD (Secretaria de Administração e Desburocratização)", disse.

O deficit é ainda maior tratando-se de outras funções dentro da polícia judiciária. A estimativa é que faltam 300 escrivães no Estado e 400 investigadores.

O concurso já foi autorizado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) em 13 de janeiro de 2016 e prevê preenchimento de 210 vagas, divididas entre os cargos de delegado, agente e escrivão.

São 100 vagas para investigador, 80 para escrivão e 30 para delegado. Os salários previstos são R$ 14.229,49 para delegados e R$ 3.668,17 para as demais funções.

O Estado não realiza concurso para a Polícia Civil há mais de três anos e em 2015 houve formação de 166 investigadores e 24 papiloscopistas para serem distribuídos entre as 79 cidades de MS. O deficit de 700 policiais civis é estimado pelo Sindicato dos Policiais Civis de MS.