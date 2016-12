AGRONEGÓCIO Estado quer reduzir em 5% importação

de frutas, verduras e legumes Municípios terão que se envolver mais para cumprir meta

Mato Grosso do Sul tem por meta, para o próximo ano, reduzir em 5% importação de hortifrútis. Abastecimento do mercado regional possui hoje dependência de 90% dos estados do sudeste, centro-oeste e norte do país.

Diretor presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Enelvo Felini, pontuou redução de 2% na participação de importados nesse ano, com fortalecimento da agricultura familiar e investimento na formação técnica. Ele admite que meta para o próximo ano é “agressiva”.

Ramão Castro de Oliveira, integrante da Associação Quilombola Dezidério Felippe de Oliveira, é um dos que pode contribuir nesse processo. Ele trocou empregos por diária em Dourados, para se dedicar a produção de hortifrútis orgânicos no distrito de Picadinha, em Dourados.

Mudança nesse perfil, conforme o produtor, assegura renda mensal de R$ 2 mil a quatro famílias da comunidade impulsionada por assistência técnica da Agraer e financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Para o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que entregou hoje certificados de mérito a dez produtores por boas práticas, cabe as prefeituras se envolver também comprando mais da agricultura familiar ao sustentar modelos de produção e mercado para esses produtos.

Em paralelo, existem ações de reforço na infraestrutura de centros de distribuição de hortifrútis, como o de Dourados. Construção da unidade, orçada em R$ 5,5 milhões, tem licitação prevista para este mês e prazo estimado de término das obras para junho do próximo ano.