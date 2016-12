CONTROLADORIA Estado prevê contratação de auditor e técnicos com salário a partir de R$ 5,8 mil Lei publicada hoje regulamenta funcionamento de novo órgão

A recém-criada Controladoria-Geral de Mato Grosso do Sul terá concurso público para contratação de auditores e técnicos em auditorias. Ainda não há informações sobre quantidade de cargos ou datas, apenas que os salários para auditor será de R$ 5.881,72 – pois a lei prevê contratação do cargo para classe júnior nível I. Já para técnicos em auditoria, a remuneração será de R$ 2.352,69. As informações constam na edição de hoje do Diário Oficial.

Entre os requisitos para o cargo de auditor está ter formação de nível superior completo, com habilitação em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito,

Engenharia Civil, Análise de Sistemas ou Ciências da Computação, com registro no órgão de fiscalização profissional. Haverá prova escrita, objetiva ou dissertativa, prova de títulos, exames de saúde física e mental e investigação social e criminal.

A lei prevê que serão 200 auditores do Estado e três técnicos, divididos em classes: 30 na classe especial, 35 Máster, 40 Sênior, 45 Pleno e 50 Júnior, que é a classe prevista para contratação via concurso público.