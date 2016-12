AGRONEGÓCIO Estado investe R$ 600 mil para melhorar qualidade e ampliar produção de leite Pequenos produtores receberam hoje ordenhadeiras e resfriadores

Associações e pequenos produtores rurais receberam, hoje, 131 ordenhadeiras e 28 resfriadores de leite para reforçar a produção em Mato Grosso do Sul. Recurso estaria, conforme o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), esquecido há cinco anos.

Equipamentos, avaliados em R$ 600 mil, foram adquiridos por meio de dois convênios com a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Caixa Econômica Federal e a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Sead). Ao menos 300 famílias agrícolas serão atendidas em 37 municípios do Estado.

Diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Enelvo Felini, admitiu que a demanda é maior do que as entregas, porém juros resultantes da não aplicação do recurso por cinco anos possibilitarão compra adicional de 97 ordenhadeiras e 26 resfriadores.

Para o prefeito reeleito de Japorã, Vanderlei Bispo de Oliveira (PTB), o reforço na produção possibilitará agregar mais qualidade aos produtos da agricultura familiar, somado a entregas suplementares de sementes e implementos agrícolas prometidas para fevereiro.

Somente a produção de leite, por exemplo, soma 1,5 milhão de litros por dia. Outros segmentos que receberão aportes específicos são as comunidades indígenas e quilombolas. Há intenção do governo estadual de lançar, ainda nesse ano, pedra fundamental do Ceasa em Dourados.