GUIA LOPES Estado gasta R$ 2 milhões com novas pontes e não resolve problema Enquanto isso, obras em estrutura, caída há um ano, não foram realizadas

Em tempo recorde de seis meses, duas pontes localizadas em estradas vicinais do município de Guia Lopes da Laguna foram erguidas pelo governo do Estado, totalizando investimentos de R$ 2,054 milhões. Enquanto isso, uma terceira, localizada na MS-382, que ficou conhecida por ter caído “em efeito dominó” no dia 2 de janeiro de 2016, continua à espera de solução. Das duas primeiras, licitação foi aberta em maio do ano passado e ficaram prontas em novembro. Já da última, processo iniciou na semana passada. Não há previsão para começo ou entrega das obras.

As estradas rurais que já contam com as estruturas prontas dão acesso a assentamento que abriga 72 famílias e ainda a lavouras e propriedades rurais que pertencem ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e ao pecuarista Ivanildo da Cunha Miranda, que foi o tesoureiro da campanha do chefe do Executivo ao governo do Estado. Ele também doou R$ 480 mil para o pleito.

As pontes inauguradas em novembro estão sobre o rio Santo Antônio e o córrego Debarrancado. Ambas fizeram parte do pacote de obras emergências contratadas depois dos estragos das chuvas em cidades do interior entre o final de 2015 e começo de 2016.

